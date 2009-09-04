Банковая: Кабмин имитирует заботу о местном самоуправлении

В Секретариате Президента Украины называют имитацией заботы о местном самоуправлении законопроекты, внесенные для рассмотрения на внеочередной сессии Верховной Рады 4 сентября.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата Президента, заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Верховной Раде Украины Игорь ПОПОВ заявил, что привлекает внимание рекордное количество законопроектов, которые планируются к рассмотрению за одно пленарное заседание – более 40. Однако, по его словам, более детальный анализ свидетельствует, что больше половины из них вообще не подготовлены в соответствии с парламентской процедурой к рассмотрению в сессионном зале.

В СП отмечают, что правительство предлагает к рассмотрению ВР ряд законопроектов, в названии которых непосредственно речь идет о местном самоуправлении, в то же время анализ этих законопроектов свидетельствует, что практически каждый из них далек от решения серьезных и наболевших проблем местного самоуправления.

По словам И.ПОПОВА, львиная доля проектов направлена на техническое урегулирование отдельных законодательных аспектов и решение таких третьеразрядных вопросов, как например, установление образца удостоверения поселкового председателя или отнесение должностей руководителей исполнительных органов городских советов, образованных в районах городов, к соответствующим категориям должностей в органах местного самоуправления (соответственно № 4678, 3263).

«Вместо того чтобы оформить все эти фрагментарные законодательные изменения в один законопроект, как это практикуется в парламенте, правительство через количество проектов законов решило создать видимость продуктивной работы», – отметил представитель Президента Украины в Верховной Раде.

По словам И.ПОПОВА, едва ли не единственным среди упомянутых законопроектов, которые содержат конкретику, является законодательная инициатива по финансированию всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления из государственного бюджета.

«Казалось бы, такую заботу со стороны государства можно только приветствовать. В то же время накануне избирательной кампании и в период регистрации новых ассоциаций хочется верить, что в отношениях между правительством как распорядителя бюджетных средств и такими ассоциациями не будет места политическим мотивам или злоупотреблениям», – подчеркнул И.ПОПОВ.

Он также отметил: очевидно, что спешка, с которой фракция БЮТ готовила внеочередное заседание Верховной Рады, объясняется попыткой создать накануне субботнего митинга-совещания премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с представителями органов местного самоуправления имитацию выполнения нескольких десятков обещаний, провозглашенных на таком же массовом совещании 23 мая 2009 года.

И.ПОПОВ также обратил внимание на то, что подавляющее большинство предлагаемых для рассмотрения 4 сентября законопроектов были зарегистрированы до 23 мая, и поэтому, к сожалению, не содержат тех конструктивных предложений, которые высказывали представители местных советов на встрече с премьер-министром и на других мероприятиях.

Представитель Президента отметил, что глава государства осуждает такую имитацию деятельности и подмену реальной работы популистскими обещаниями. Он убежден, что ключ к утверждению полноценного местного самоуправления в Украине – в комплексных изменениях в Основном Законе.

Глава государства призывает правительство и лично премьер-министра не превращать тему местного самоуправления в “очередной повод для политтехнологий, вместо этого сосредоточиться на ежедневной работе, результаты которой были бы ощутимы «на местах», сказал И.ПОПОВ.