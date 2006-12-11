Отставка Гриценко потеряла актуальность

Антикризисная коалиция намерена инициировать рассмотрение в Верховной Раде вопроса о назначении нового министра по вопросам чрезвычайных ситуаций этой пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из лидеров фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ.

При этом Е.КУШНАРЁВ отказался назвать конкретную кандидатуру, которая будет предлагаться на эту должность. Он мотивировал это тем, что на данный момент еще не проходили консультации по этому поводу.

Е.КУШНАРЁВ отметил, что должность руководителя МЧС относится к квоте фракции Партии регионов.

Отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться на этой неделе вопрос о возможной отставке Анатолия ГРИЦЕНКО с должности министра обороны, Е.КУШНАРЁВ отметил, что этот вопрос не обсуждался на заседании совета коалиции. «Этот вопрос пока еще потерял актуальность, поскольку представление на освобождение А.ГРИЦЕНКО должно вноситься премьер-министром», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

Он также назвал «исчерпанным» инцидент вокруг министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА. «В этом вопросе поставлена точка», - сказал Е.КУШНАРЁВ.