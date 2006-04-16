Дунай поднялся до рекордного за 100 лет уровня
11:23, 16 апреля 2006Политика
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В Румынии и Сербии эвакуируются населенные пункты
До рекордного за 100 с лишним лет уровня поднялся Дунай, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
В Румынии и Сербии эвакуируются целые населенные пункты. Планируется затопить десятки тысяч гектаров полей, пытаясь предотвратить повторение прошлогодних чрезвычайных ситуаций. Таким образом власти пытаются уберечь города и деревни, которые находятся в низменных районах. Отчасти ослабить давление воды уже помог прорыв плотины на одном из участков в Юго-Западной Румынии. Ожидается, что своего пика уровень воды в Дунае достигнет ко вторнику или среде.
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