Дунай поднялся до рекордного за 100 лет уровня

До рекордного за 100 с лишним лет уровня поднялся Дунай, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

В Румынии и Сербии эвакуируются целые населенные пункты. Планируется затопить десятки тысяч гектаров полей, пытаясь предотвратить повторение прошлогодних чрезвычайных ситуаций. Таким образом власти пытаются уберечь города и деревни, которые находятся в низменных районах. Отчасти ослабить давление воды уже помог прорыв плотины на одном из участков в Юго-Западной Румынии. Ожидается, что своего пика уровень воды в Дунае достигнет ко вторнику или среде.