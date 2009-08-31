3 сентября в «Главред-медиа» наградят победителя премии «Фаворит телепрессы - 2009»

В четверг, 3 сентября, в 11:00 в пресс-центре «Главред-медиа» состоится награждение победителя ежегодной премии «Фаворит телепрессы - 2009».

В пресс-конференции примет участие Наталия ЛИГАЧЕВА - шеф-редактор журнала и сайта «Телекритика» - организатора премии. А также представители экспертного совета награды: Олег ВЕРГЕЛИС - редактор отдела «Культура» газеты «Зеркало недели», Ирина КОСТЮК - руководитель проекта Media Business Reports, Олег ПАНЮТА - главный редактор журнала «Телесити», Юрий РЫБАЧУК - редактор отдела «Культура и общество» газеты «Комментарии».

Шорт-лист номинантов премии по предоставлению 18-ти ведущих прессовых и он-лайн-изданий Украины, которые осматривают медиарынок, составили такие программы (по алфавиту):

«Аргумент кино» («1+1»);

«Евгений Киселев. Наверху» (ТВi);

«Знак качества» («Интер»);

«Культурный фронт» (Первый национальный);

«Чрезвычайные новости» (ICTV);

«Украина имеет талант» (СТБ);

«Кто против блондинок?» («Новый канал»).

Экспертный совет награды «Фаворит телепрессы - 2009» составили представители таких украинских СМИ: «Главред», «Дело», «День», «Зеркало недели», «Журналист Украины», «Известия в Украине», «Комментарии», «КоммерсантЪ Украина», «Медиабизнес», «ММР», «МРМ», «Телекритика», «Телерадиокурьер», «Телесити», «Трибуна», «Фокус», «Экономические известия», «TV Explorer».

Премия «Фаворит телепрессы» основана в 2007 году как премия для телевизионных программ от обозревателей, пишущих о телеконтенте и медиарынке в печатных и интернет-изданиях. Согласно положению, победителем может стать любая телепрограмма, которая транслировалась в текущем телевизионном сезоне и, по мнению прессы, ярче всего и существеннее всего демонстрировала творческий поиск в развитии производства общественно-ответственного телевизионного продукта в Украине. Организатор премии – «Телекритика».

«Фаворитом телепрессы - 2007» стала программа «Окна» (СТБ). В 2008 году награда была вручена программе «За окнами» (СТБ).

Заявки на аккредитацию принимаются по телефонам: (044) 235-22-55, 235-70-91, 8-098-824-59-07, контактное лицо – Лилия ЗИНЧЕНКО. Email: zinchenko.liliya@telekritika.kiev.ua

Адрес пресс-центра «Главред-медиа»: ул. Сретенская, 2/8, рядом со Львовской площадью, заезд с ул. Олеся Гончара. Тел.: 569-89-95/94.