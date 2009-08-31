Депутаты намерены отстоять запрет на продажу вина из ларьков

Народные депутаты Украины – представители фракций БЮТ, «Наша Украина – Народная самооборона» и Партии регионов – считают необходимым не допустить легализацию бесконтрольной продажи столовых вин, что может произойти со вступлением в действие Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности»,принятого 25 июня с. г.

В частности, в интервью УНИАН народный депутат Украины от БЮТ Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ назвал нелогичной поправку к законопроекту № 4581, которая предусматривает снятие ограничений в отношении розничной торговли столовыми винами, инициированную народными депутатами Украины Ксенией ЛЯПИНОЙ (НУ-НС), Русланом ЗОЗУЛЕЙ (БЮТ) и Мариной ПЕРЕСТЕНКО (КПУ).

«Я думаю, нужно отменять, переголосовывать эту поправку (к законопроекту № 4581 – УНИАН). Мы говорим о том, чтобы запретить свободную продажу пива из палаток, киосков, с улицы, то, конечно, к поправке, я отношусь отрицательно», – сказал он.

По мнению Д.ВЕТВИЦКОГО инициаторы введения поправки на самом деле преследовали цель разрешить свободную продажу вина, в том числе на улице из бочек. «В Днепропетровске в 1998–1999 годах одна крымская фирма открыла пару магазинов крымских вин, а потом начали это вино в ларьки ставить. В итоге, закупили партию бочек из-под кваса, перекрасили, написали: «Крымские вина», «полезно», «охолоджено», и поставили через каждые два квартала бочку с вином. Я знал, из чего это вино делалось, чуть ли не в соседних домах. Эти бочки с вином только усугубляли пьянство, алкоголизм, преступность. В принципе, сейчас то же самое пытаются сделать», – подчеркнул народный избранник.

При этом Д.ВЕТВИЦКИЙ отметил, что принятое депутатами разрешение продажи вина из ларьков – «это очень серьёзный шаг назад – опять к продаже спиртного на улицах из стаканчиков». Депутат не исключает, что в этом случае из ларьков будет продаваться и креплёное вино, «тот же шмурдяк, где этилового спирта 20%».

По его мнению, продажа вина из ларьков подорвёт здоровье, в первую очередь, молодого поколения.

«Я думаю, мы обсудим на фракции (поправку – УНИАН), потому что действительно не вяжется с законопроектом № 1171 о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий (относительно ограничения потребления и продажи слабоалкогольных напитков)» . И неуместно получилось голосование по ней», – подытожил депутат.

Народный депутат Украины от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий КАРМАЗИН назвал факт принятия поправки депутатами откровенным лоббированием интересов собственников и посредников виноделов. «Сегодня под лозунгами защиты малого бизнеса страна не получает налоги, создаются условия для уничтожения генофонда Украины. Именно эта поправка – неприкрытое лоббирование собственников и посредников этого бизнеса», – считает депутат.

Он заявил, что «категорически против этого предложения и такого рассмотрения вопросов. Потому что в ВР не должно быть законов, которые рассматриваются по сокращённой процедуре. К сожалению, сегодня бизнес-интересы в большинстве случаев определяют результаты голосования. Данная поправка – исключительно бизнес-интересы, и ничего другого за ней не стоит».

При этом депутат обратил внимание на жёсткие ограничения в отношении спиртных напитков, действующие в мире. «Везде чёткие ограничения, говорится о возрасте, о том, что не может пиво продаваться в общественных местах. И в некоторых штатах США, увидев вас, что вы пьете пиво, даже на скамеечке, вас просто возьмут полицейские и посадят в тюрьму. Украина пока этого не делает», – отметил Ю.КАРМАЗИН.

При этом он назвал наполнение бюджета от продажи алкоголя – «псевдонаполнением».

«Это наполнение бюджета любой ценой. А потом мы рассчитаемся больными детьми, распавшимися семьями и одним из наибольших уровнем преступности в мире – это очень высокая цена за популизм тех людей, которые пытаются лоббировать исключительно частные интересы», – подчеркнул Ю.КАРМАЗИН. Принятие поправки он назвал «содействием духовному Чернобылю украинской нации».

Ю.КАРМАЗИН заявил о намерении агитировать коллег по фракции голосовать против поправки. «…Вообще это нужно прекратить. Как игорный бизнес запрещён, так и слабоалкогольные напитки должны быть просто запрещены», – подчеркнул парламентарий.

Народный депутат Украины от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ считает аморальным разрешение на торговлю вином и слабоалкогольной продукцией из ларьков, по его словам, «государство не должно пытаться зарабатывать деньги на здоровье граждан».

«Рынок сам по себе аморален и ориентирован только на получение прибыли, а государство обязано нести культуру, мораль, ограничивая рынок в вопросах антисоциальных действий», – сказал он.

Также депутат заявил о том, что ПР поддержит отмену данной поправки. «Мы будем поддерживать отмену поправки К.ЛЯПИНОЙ, Р.ЗОЗУЛИ, М.ПЕРЕСТЕНКО к законопроекту № 4581», – сказал он.

По мнению главного координатора Гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталия ЧЕРНЯХОВСКОГО, также выступающего против легализации продажи вина из ларьков, народные депутаты всех фракций должны поддержать отмену данной поправки как такой, которая «противоречит здравому смыслу и направлена на алкоголизацию общества».

«Сейчас, когда мы пытаемся совместными усилиями, преодолевая упрямое сопротивление пивных лоббистов, как-то протащить законопроект № 1171, вдруг вот такая поправка по вину…», – говорит В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его словам, сегодня в Украине «ситуация критическая. Из-за пьянства скоро некому будет работать на предприятиях. Ряд отраслей развиваются гипертрофированно – игорный, алкогольный и табачный бизнес. Они же, получается, калечат рабочую силу».

В то же время В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ соглашается с тем, что население пока не готово отказаться от алкоголя полностью. Поэтому, по его мнению, в первую очередь «нужно запретить хождение с алкоголем на улицах: с бутылками пива, с так называемой слабоалкоголкой – этими непонятного происхождения растворами», а также ограничить места продажи алкоголя.

«Форум спасения Киева» призывает народных депутатов переголосовать и отменить поправку, предложенную К.ЛЯПИНОЙ, Р.ЗОЗУЛЕЙ и М.ПЕРЕСТЕНКО.

«Мы призываем Верховную Раду ужесточить правила торговли алкогольными напитками – вне зависимости от их названия. Алкоголь может продаваться из капитальных строений, но не из ларьков, палаток или генделыков», – заявил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 25 июня 2009 года ВР Украины 319-ю голосами приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности».

Во время рассмотрения законопроекта депутаты К.ЛЯПИНА, Р.ЗОЗУЛЯ и М.ПЕРЕСТЕНКО предложили дополнить Закон «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» статьей 14-1 «Особенности торговли столовыми винами без добавления спирта (сухими, полусухими и полусладкими)». На розничную торговлю столовыми винами без добавления спирта (сухими, полусухими и полусладкими) не распространяются предусмотренные в этом законе требования, которые касаются наличия в местах торговли алкогольными напитками электронных контрольно-кассовых аппаратов, и условия в отношении размера торговой площади мест торговли алкогольными напитками. Места торговли для реализации столовых вин без добавления спирта не будут иметь ограничений по торговой площади. Кроме этого, в поправке депутаты предложили Кабмину в месячный срок внести изменения в нормативно-правовые акты и обеспечить реализацию столовых вин и винных напитков без добавления спирта – «без применения регистраторов расчётных операций, с использованием книжек и книг учета расчетных операций» (дополнение в ст. 18 законопроекта № 4581). Эту поправку поддержали 267 депутатов.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО и председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЁХИН в соответствии со ст. 48 Регламента ВР обратились к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с просьбойне подписывать Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности». Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что снятие ограничений с продажи столовых вин может привести к их неконтролируемой реализации.