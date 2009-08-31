Эксперт заметил, что Янукович и Ющенко «перекрывают регионы» Тимошенко

Сегодняшняя избирательная стратегия, которую демонстрируют претенденты на пост Президента Украины, свидетельствует не только о кризисе политических технологий в Украине, но и о неготовности политических лидеров идти на формирование содержательной идеологической дискуссии.

Об этом говорится в комментарии директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталия БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

«Гораздо проще для таких кандидатов как Виктор ЯНУКОВИЧ, Арсений ЯЦЕНЮК и даже Виктор ЮЩЕНКО, вести кампанию «штампами» - кто-то о НАТО и русском языке, кто-то - о европейских ценностях, а кто-то - о потребности в новой силе», - отметил В.БАЛА.

Кроме того, по его мнению, главными усилиями на начальной стадии избирательной кампании для команд лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА и Президента Украины В.ЮЩЕНКО будет торможение динамики изменения рейтинга электорального доверия к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО. Политолог считает, что именно на этот эффект делается ставка при формировании повестки дня в политической коммуникации основных кандидатов.

«Тот факт, что и В.ЯНУКОВИЧ, и В.ЮЩЕНКО почти синхронно перекрывают регионы посещения Ю.ТИМОШЕНКО, свидетельствует об их стремлении остановить позитивную динамику роста ее рейтинга», - заявил В.БАЛА, комментируя одновременный визит основных кандидатов в президенты в Донецкую и Луганскую области.

По его словам, такая синхронность в действиях В.ЯНУКОВИЧА и В.ЮЩЕНКО также позволяет предположить существование негласных договоренностей относительно координации кампании со стороны их технологов.

«Однако главным выводом из подобного развертывания предвыборной стратегии является то, что оба кандидата не пытаются вести содержательную конструктивную борьбу за новых избирателей. При этом главный акцент делается на стимулировании собственного электорального ядра и деструктиве по отношению к главным конкурентам», - подчеркнул эксперт.

Как заявил В.БАЛА, до сих пор конкретной программы по выходу из кризиса ни один из кандидатов-оппонентов Ю.ТИМОШЕНКО не предоставил.

«Все это говорит о том, что нынешние представители украинского политикума упорно не желают перевести политическую дискуссию в конструктивное идеологическое русло», - считает директор АМС.