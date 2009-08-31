Киевским первоклашкам раздают дневники с фото Тимошенко

В некоторых школах Киева первоклашкам уже раздали дневники, на обложке которых красуется... Юлия Тимошенко в обнимку с тигренком — той самой ТигрЮлей, которую ей подарили. Родители сочли это агитацией, которая в школах запрещена, но в БЮТ уверяют, что это не так. «Это разовая акция. Но это не реклама блока, а просто красивая картинка», — уверяет депутат от БЮТ в Киевраде и секретарь комиссии по образованию Алексей Давиденко.

Делает подарки первоклассникам и мэр, пишет газета “Сегодня”. 1 сентября малышам раздадут пакеты, в которых будет дневник, альбом для рисования, шесть тетрадей, ручки, фломастеры, карандаши, а также книжка «Мы — киевляне» со стихами о городе. Как рассказали в Киевраде, на тетрадках нет фото Леонида Черновецкого, лишь к книге будет предисловие от мэра о столице Украины.