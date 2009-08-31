Путин определился, о чем завтра будет говорить с Тимошенко

Премьер-министр России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Польшу обсудит с премьером Украины Юлией Тимошенко ситуацию в российско-украинских отношениях, в том числе и газовые вопросы, сообщил журналистам замглавы аппарата правительства РФ Юрий Ушаков. "После переговоров с Туском премьер-министр РФ проведет переговоры с главой правительства Украины Юлией Тимошенко. Там будет много тем, в том числе и газовая, и ситуация на Украине, и ситуация в российско-украинских отношениях, практические аспекты сотрудничества... Вопрос о предоставлении Россией кредита Украине, возможно, будет обсуждаться, но пока сложно об этом говорить", - сказал Ушаков.

Путин 1 сентября примет участие в международных мероприятиях в Гданьске, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны, сообщают РИА новости. На встречу в Гданьске приглашены руководители многих европейских стран. У Путина запланированы встречи с премьерами Польши, Украины, Нидерландов, Болгарии, Финляндии, Словении и Хорватии.