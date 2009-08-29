Литвин заговорил о праве для предприятий заключать договоры на газ

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает необходимым принять закон о поддержке химической промышленности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ВР.

Отвечая на вопросы журналистов в субботу в городе Горловке Донецкой области относительно перспектив ОАО «Концерн «Стирол», В.ЛИТВИН отметил необходимость решения основной проблемы – обеспечение предприятия газом по льготным ценам, что будет способствовать поддержке его конкурентоспособности. «Если правительство не в состоянии помочь концерну решить этот вопрос и взять на себя часть его проблем, то следует предоставить возможность руководству предприятия и его трудовому коллективу самостоятельно заключать соглашения на поставки газа», - сказал председатель ВР.

Также, отметил В.ЛИТВИН, очень важным является обеспечение рынков сбыта продукции «Стирола», выразив мнение, что одним из таких рынков может стать отечественный АПК. При этом он подчеркнул, что власть должна обеспечить покупательскую способность крестьян.

В.ЛИТВИН напомнил, что Верховная Рада Украины уже принимала закон о поддержке химической промышленности, автором которого является признанный специалист в этой сфере, народный депутат Николай ЯНКОВСКИЙ. Вместе с тем, сказал он, в парламенте не нашлось достаточного количества голосов для преодоления вето, которым воспользовался Президент Украины относительно этого документа.

Сейчас в парламенте, сообщил В.ЛИТВИН, подготовлен к рассмотрению обновленный и уточненный текст данного закона, который, по его мнению, необходимо безотлагательно принять. «В настоящем документе заложены не только и не столько экономические, сколько психологические позиции, чтобы люди, работающие в этой сфере, почувствовали поддержку и понимание их государственной значимости», - сказал он.