Ющенко придет на открытие «Донбасс Арены»
10:03, 29 августа 2009Политика
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Рабочая поездка Президента
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на Главную службу информационной политики Секретариата Президента, в Луганске глава государства проведет встречи с шахтерскими коллективами.
В 15.00 Президент Украины примет участие во всеукраинских торжествах по случаю Дня шахтера. В.ЮЩЕНКО поздравит шахтеров с их профессиональным праздником, а также вручит государственные награды.
В Донецке В.ЮЩЕНКО посетит часовню Святой Великомученицы Варвары, где состоится молитва по погибшим на производстве.
Вечером Президент примет участие в торжественном открытии нового стадиона «Донбасс Арена».
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