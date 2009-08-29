Ющенко придет на открытие «Донбасс Арены»

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Донецкую и Луганскую области.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Главную службу информационной политики Секретариата Президента, в Луганске глава государства проведет встречи с шахтерскими коллективами.

В 15.00 Президент Украины примет участие во всеукраинских торжествах по случаю Дня шахтера. В.ЮЩЕНКО поздравит шахтеров с их профессиональным праздником, а также вручит государственные награды.

В Донецке В.ЮЩЕНКО посетит часовню Святой Великомученицы Варвары, где состоится молитва по погибшим на производстве.

Вечером Президент примет участие в торжественном открытии нового стадиона «Донбасс Арена».