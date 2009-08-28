Тимошенко пополнила свою коллекцию шахтерских орденов

Премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО вручили орден «Шахтерская слава» ІІ степени во время торжеств по случаю Дня шахтера в Свердловске Луганской области.

Как сообщает Правительственный портал, на это мероприятие Ю.ТИМОШЕНКО пришла с орденом «Шахтерская слава» ІІІ степени, который ей был вручен на торжественном собрании по случаю Дня шахтера в Луганске в прошлом году.