Минкульт придумал, как заставить театры перейти на "белую" бухгалтерию

Национальные театры ожидает реорганизация из бюджетных учреждений в государственные предприятия, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как пояснил изданию начальник управления искусств и образования Министерства культуры и туризма Украины Олесь ЖУРАВЧАК, в конце августа в министерстве состоится коллегия, на которой будет принято решение перевести все национальные театры в статус госучреждений. Получив новый статус, театр не изменится и не перестанет быть учреждением культуры, перепрофилировать его в казино нельзя. Зато у руководителей театров появится возможность легитимизировать многие финансовые операции, которые сегодня необходимо маскировать.

“После проверки Счетной палаты мы получили рекомендации, которые заключаются в том, что организационно-правовой формой национальных театров, занимающихся определенными видами хозяйственной деятельности, должно быть именно государственное предприятие. Это необходимо для того, чтобы привести их виды деятельности и формы ведения хозяйства в соответствие с законом. Это касалось и Одесской оперы”, - поясняет начальник управления искусств и образования Министерства культуры и туризма Украины. При этом, говорит О.ЖУРАВЧАК, “театр остается стопроцентной государственной собственностью. Мы объясняли коллективу Одесского оперного театра все юридические тонкости изменения статуса с бюджетного учреждения в государственное предприятие. Ведь у нас в статусе госпредприятия сегодня нормально работают театры имени Ивана Франко и Леси Украинки”.

По словам бывшего директора Одесского оперного театра, советника министра культуры и туризма Украины Сергея ПРОСКУРНИ, театр в статусе бюджетного учреждения не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, между тем, сейчас каждый театр занимается коммерцией. Например, театр не имеет права сдавать свои помещения в аренду, потому официально это проводят как отмену спектаклей.

Если же у театра появляется прибыль, он, как бюджетное учреждение, обязан всю ее отдать государству. «А вот госпредприятие может внутри своей структуры создавать ряд фондов и тратить деньги на свои потребности. Например, фонд потребления, что позволяет начислять артистам надбавки, премии и тому подобное, амортизационный фонд, фонд развития и много других», - рассказывает С.ПРОСКУРНЯ.

Очевидно, переход в статус госучреждения заставит театры вести «белую» бухгалтерию и уменьшит возможность злоупотреблений. Вероятно, именно это обстоятельство пугает некоторых деятелей культуры, которые уже достаточно успешно научились маскировать коммерческую деятельность своих театров, резюмируют «Комментарии:».