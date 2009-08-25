Ющенко хочет, чтобы его изменения в Конституцию обсудили до зимы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «О вынесении на всенародное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины», в соответствии с которым всенародное обсуждение должно состояться до 1 декабря 2009 года.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, до 15 декабря Национальный институт стратегических исследований, с привлечением представителей правозащитных и других общественных организаций, ведущих ученых в отрасли конституционного права, в сфере общественно-политических наук и др., представит обобщенные предложения, поступившие в процессе всенародного обсуждения, к законопроекту «О внесении изменений в Конституцию Украины».