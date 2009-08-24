Ющенко внес неожиданные изменения в сценарий парада войск

Из-за затягивания своего выступления сегодня на Майдане Незалежности в Киеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес неожиданные изменения в сценарий проведения парада войск на Крещатике, что осложнило его телевизионную трансляцию и негативно сказалось на зрелищности.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

По словам собеседника агентства, в соответствии с рассчитанным по минутам сценарием проведения этого сложного и масштабного мероприятия, Президент должен был завершить свое 15-минутное обращение к украинскому народу в 10.34. Дальше должно было проводиться прохождение пеших парадных расчетов, и после двухминутной паузы – ровно в 10.48 – в небе над Крещатиком должен был начаться пролет авиационной техники.

«Каждый этап проведения парада рассчитывался и отрабатывался поминутно. Все это синхронно связывалось с осуществлением телевизионной трансляции в прямом эфире: работой операторов, режиссера, комментариями ведущего в студии и диктора непосредственно на Майдане», - объяснил собеседник агентства, который был непосредственно задействован в проведении парада.

Он отметил, что затягивание своего выступления Президентом на 9 минут привело к тому, что авиация, а это 35 самолетов и вертолетов, которые в соответствии с планом уже вылетели из многих аэродромов в разных регионах государства, появились в небе над Крещатиком в тот момент, когда прохождение пеших колонн еще не завершилось.

«Из-за этого была нарушена последовательность и зрелищность парада, а комментатор не объявил в полном объеме подготовленный текст о том, что Украина по праву гордится достижениями своей военной и гражданской авиации», - констатировал представитель Минобороны.