Кравчука нервирует, когда Ющенко касается государства, которое он строил
А впрочем, ничего личного...
Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО известно, кто создает спекуляции на валютном рынке.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК сказал во время брифинга в Виннице.
По его словам, каждый человек в этом колебании курса теряет тысячи, сотни тысяч общество, миллионы и миллиарды - вся Украина. «Мы теряем, а куда оно уходит? Кому-то в карманы – оно же никуда не девается. Что Президент страны не знает, кто спекулирует на валютном курсе? Я же был Президентом – я знаю, что каждый день докладывают, кто это делает», - сказал Л.КРАВЧУК.
Он отметил, что Президент знает о махинациях на валютном рынке. «А если мне докладывают, а я молчу, что это значит - либо я не хочу, либо я не могу, либо я заинтересован в этом?», - сказал экс-президент.
При этом он отметил: «все это хотят так представить, что Л.КРАВЧУК критикует В.ЮЩЕНКО, потому что он ему не импонирует. У меня к В.ЮЩЕНКО лично никаких вопросов нет. Он такой какой он есть. Но когда касается народа, государства, которое я строил, – это же особенность и я очень остро это воспринимаю».
Он также добавил, что «те, кто сейчас у власти не могут справиться с этой властью, не могут решить те проблемы, которые народ и люди давно бы решили, поэтому я не могу молчать в данном случае».