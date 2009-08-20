Яценюк: если открыть карты, у людей будет реальный шанс на квартиру

Лидер инициативы «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК считает, что государство должно предоставить гражданам для приобретения жилья по меньшей мере 30-летний срок кредита под низкую ставку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен ”, об этом он заявил на брифинге в Полтаве.

«Моя задача – дать возможность человеку приобрести квартиру через минимум тридцатилетний кредит, нулевую или низкую процентную ставку и цену. Цена должна формироваться в конкурентной среде, а не из-за того, что цены дошли по областному центру до 5 тысяч долларов, захвачена монополия местной властью и компаниями, которые находятся под протекторатом местной власти», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что если открыть карты и дать всем равные возможности, то люди будут иметь реальный шанс приобрести квартиру, «а не ждать фикции, мифа о том, что им кто-то что-то даст бесплатно». «Единицам дадут бесплатно – миллионы опять обманут», - сказал А.ЯЦЕНЮК.