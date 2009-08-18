Если бы выборы Президента состоялись в ближайшее время (опрос)

Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, во второй тур вышли бы Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ. Разрыв между ними во втором туре сокращается до статистической погрешности. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» в августе 2009 года, переданные УНИАН.

Так, согласно данным этого исследования, В.ЯНУКОВИЧА в случае проведения первого тура президентских выборов сегодня готовы поддержать 25% от тех, кто принял бы участие в выборах. За Ю.ТИМОШЕНКО проголосовали бы 20,5 процентов.

Поддержка остальных кандидатов распределилась следующим образом: Арсений ЯЦЕНЮК набрал бы 14,5%; Владимир ЛИТВИН – 5,9%; Виктор ЮЩЕНКО – 3,8%; Петр СИМОНЕНКО – 3,7%; Виталий КЛИЧКО – 2,6%; Олег ТЯГНИБОК – 1,5%; Сергей ТИГИПКО – 1,4%; Инна БОГОСЛОВСКАЯ – 1,3%. Против всех будут голосовать 9,5 процентов респондентов, которые намерены принимать участие в выборах, не определились со своим выбором – 10%.

Во втором туре выборов, в соответствии с полученными «СОЦИСом» данными, за В.ЯНУКОВИЧА намерены проголосовать 26,1%, за действующего премьер-министра – 24,4%. При этом оба кандидата имеют равные показатели (по 11,9%) по количеству тех, кто еще до конца не определился, но «склоняются к мнению поддержать одного из них во втором туре». С учетом голосов этих респондентов В.ЯНУКОВИЧ во втором туре набрал бы 38%, а Ю.Тимошенко – 36,3% от принявших участие в выборах. Против обоих проголосовали бы 20,9 процента, не определились – 4,8%.

53,8% опрошенных заявили, что им больше импонирует кандидат, который является «сильным опытным лидером, знает свое дело», а 33,9% больше по нраву был бы «новый человек».

По результатам исследования, Ю.ТИМОШЕНКО имеет преимущество над В.ЯНУКОВИЧЕМ по количеству респондентов, которые считают ее сильным лидером. Так, в ответ на вопрос «Кому из кандидатов на пост Президента больше свойственна характеристика «Сильный лидер»?» 41,6% опрошенных назвали главу действующего правительства, тогда как лидера Партии регионов таким считают 24,7% граждан, а А.ЯЦЕНЮКА – 7,4%.

Опросы проводились по заказу и по анкете американской компании AKPD Message and Media и их специфика заключалась в том, что опрашивали исключительно тех, кто выразил намерение принять участие в выборах Президента Украины. Всего были опрошены 2000 респондентов по всей территории Украины, погрешность не превышает 2,8%.