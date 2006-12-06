Жириновский назвал Тарасюка дураком, а остальных министров - круглыми идиотами

Заместитель председателя Государственной Думы России Владимир Жириновский считает, что имеет право оскорблять украинских министров.

Об этом он заявил в интервью «Вечерним вестям».

«Дурак ваш Тарасюк и все остальные ваши министры круглые идиоты. Так и напишите! Я имею право их оскорблять и называть вашу страну грабительницей! Вы украли мое имущество и 15 лет не хотите его возвращать!» — подчеркнул Жириновский, говоря о запрете МИД на его въезд в Украину.

Он не будет обращаться в суд с тем, чтобы признать незаконным свой статус персоны нон-грата в Украине.

«Не буду я по этому глупому вопросу в суд обращаться. Персоной нон-грата объявляют тех, кто нанес материальный ущерб стране пребывания, в основном, дипломатов или каких-то шпионов. Но объявить персоной нон-грата человека, приглашенного принять участие в передаче «Свобода слова», в дискуссии?!» — объяснил вице-спикер Думы.

Он также традиционно выдвинул Украине территориальные и имущественные претензии. «Все будем забирать. Украина — это что? Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк — и все! Закарпатье — это Россия, Черновцы — тоже Россия, Бессарабию вам придется Румынии отдать. Крым мы завоевали у турок, тогда был 1783 год и Украины никакой не было, а была наша русская армия. Всю карту перелопатим, и Украины не будет», — заявил Жириновский.

Напомним, в июне 2006 года МИД Украины запретило въезд на территорию страны заместителю председателя Госдумы России Владимиру Жириновскому.

В этом году Жириновскому исполнилось 60 лет. Накануне юбилея Президент России Владимир Путин наградил вице-спикера нижней палаты Федерального Собрания орданом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Обозреватель