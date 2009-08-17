Тимошенко уверена, что сама справится с кризисом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО абсолютно уверена, что правительству удастся преодолеть кризис самостоятельно, без помощи других ветвей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Кабинете министров.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, уверенность в преодолении кризиса ей вселяет то, что уже в течении 5 месяцев наблюдается постепенное оздоровление экономики.

«Мы можем уже уверенно говорить о признаках стабильного оздоровления экономики. И я думаю, что, имея сейчас общую картину, общее видение того, как движется наша экономика, я могу уверенно сказать – правительству и мне, как премьер-министру, удастся преодолеть кризис, и в этом уже нет никаких сомнений», - сказала она.

Вместе с тем премьер призвала другие органы власти не мешать ей выводить страну из кризиса.

«Я не обращаюсь уже ни к каким другим ветвям власти за помощью, я обращаюсь только с просьбой не мешать, и не создавать искусственных преград, искусственные кризисные явления, как сегодня это делают с гривней, а просто не мешать мне, как премьер-министру, вывести страну из кризиса. И я это обязательно сделаю», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что по итогам 7-ми месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост производства в сельском хозяйстве увеличился на 3,8%. «Это единственная отрасль, которая демонстрирует позитивную стабильность и динамику», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также считает позитивным сигналом то, что рост производства в промышленности в июле, по сравнению с июнем, составляет 5%. «Это достаточно веский показатель, чтобы сказать, что экономика начала выздоравливать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что рост производства в добывающей промышленности в июле к июню составил 6,5%.

Кроме того, премьер напомнила о росте производства в легкой промышленности в июле, по сравнению с июнем, на 5,5%, автомобилестроении – 16,8%, а также увеличении производства электроэнергии на 11,8%.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила рост производства минеральных удобрений на 13,2% в июле, по сравнению с июнем; неплохие показатели, по словам премьера, по итогам июля наблюдались в отрасли производства строительных материалов.