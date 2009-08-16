У астрологов свой взгляд на выборы Президента Украины

Участники 13-й международной конференции астрологов «Астрология и эзотерические знания на службе обществу», обсуждающие в Одессе наработки в области астрологии, а также представляющие научные труды, книги и астрологические календари, поделились также политическими прогнозами, касающимися Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, киевский астропсихолог Елена ОСИПЕНКО, презентовавшая астрологический календарь для Украины на 2010 год, прогнозирует «с 20 декабря по 10 марта для Украины неблагоприятный период».

С учетом этого, убеждена она, «выборы Президента Украины лучше было бы провести после 10 марта - иначе новоизбранный Президент столкнется в этот период с трудностями». «В этот период вообще всем людям нежелательно начинать какие-либо проекты. А вот во второй половине марта просматривается восстановление стабильности, наступит период духовной сознательности и порядочности», - отметила она.

«Следующий трудный этап для Украины начинается в октябре и продлится почти до конца года. Это время беспорядков, интриг и неудач в политике», - прогнозирует Е.ОСИПЕНКО.

«По моим прогнозам, в конце декабря 2009 года возможно обострение взаимоотношений Украины с иностранными партнерами», – сделал также лаконичное сообщение организатор конференции, президент Одесской областной астрологической ассоциации Олег МУРАШКО.

На 13-й международной научно-практической конференции, в которой участвуют астрологи Украины, России, Республики Молдова и США, состоялась также презентация двух книг: «Двудушие» - из серии «Эзотерический роман» писателя Алана ОСТАНИНА и «Эзотеризм астрологии» Александра ВОЛГИНА, переведенная с французского языка харьковским астрологом Валерием ТОЛСТЫМ.