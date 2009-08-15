Тимошенко стала заложницей «лживых сил» Одесской оперы?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО стала заложницей «лживых сил» Одесского Национального академического театра оперы и балета. Такую уверенность высказал бывший генеральный директор и художественный руководитель Одесской оперы, известный киевский продюсер и режиссер Сергей ПРОСКУРНЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, в обнародованном сегодня обращении, адресованном своим сторонникам – артистам театра, общественности и политическим силам, «которые поддерживают борьбу за Одесскую оперу», С.ПРОСКУРНЯ призвал их накануне завтрашнего визита Ю.ТИМОШЕНКО в Одессу и участия в открытии 200-го сезона театра «не выдвигать политические лозунги».

«Не переводите вопрос жизнедеятельности театра из территории культуры на территорию политики! Воздержитесь от радикальных действий! Не делайте политический PR во время визита Премьер-министра на художественное событие! Из политического поля мы уже никогда не сможем вернуться на ниву искусства. В искусстве не должно быть политики», - подчеркнул экс-гендиректор

«Еще раз повторяю: Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО стала заложницей лживых сил части театра, задание которых очернить меня и защитить теневые схемы в театре. Я продолжаю надеяться на встречу с премьер-министром Украины и уверен, что в этой встрече примут участие и те работники театра, которые поддерживают стратегию развития»,- отметил С.ПРОСКУРНЯ.

Возникший конфликт в Одесской опере, вследствие которого Ю.ТИМОШЕНКО отстранила С.ПРОСКУРНЮ от руководства театром, считает экс-гендиректор, является «в действительности ширмой глубинного конфликта, связанного с финансами, с коррупционными схемами, со злоупотреблениями».

«Это не конфликт руководителей театра – Сергея ПРОСКУРНИ и вновь назначенного Анатолия ДУДЫ - это конфликт поколений и менталитетов. Бывший парторгом театра в течение 10 лет А.ДУДА настаивает только на дотационной модели, на вечном нищенстве, результатом которого в течение последних 15 лет стало отсутствие премьер и консерватизм сценической эстетики», - считает экс-гендиректор Одесской оперы

Свою же собственную позицию он определяет формулой «актуальный и современный театр». «Я отстаиваю право на менеджмент, на современные подходы, на активную маркетинговую политику, максимальную самостоятельность в решении проблем развития», - подчеркивается в обращении.

Действия своих противников С.ПРОСКУРНЯ объясняет «стремлением защитить теневые схемы», действующие в театре, которые он попытался устранить. Вместе с тем, как он отмечает, «я продолжаю надеяться на встречу с премьер-министром. И я убежден, что в этой встрече смогут также принять участие те представители коллектива, которые поддержали предложенную концепцию развития Одесской оперы», которую ранее утвердила коллегия Министерства культуры и туризма.

Как сообщал УНИАН, 6 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил в ходе визита в Одессу, что поручил министру культуры и туризма Василию ВОВКУНУ лично приехать на собрание коллектива театра и решить совместно с облгосадминистрацией вопрос о руководителе Одесской оперы. «Пусть этот вопрос решается открытым голосованием либо тайным, главное - необходимо выбрать достойного человека», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он также выразил убеждение, что в ближайшее время напряжение в творческом коллективе будет снято, и артисты театра еще не раз порадуют всех своим творчеством.

Назначение А.ДУДЫ исполняющим обязанности гендиректора - художественного руководителя Одесского Национального академического театра оперы и балета состоялось 9 июля, после встречи в Кабмине Ю.ТИМОШЕНКО с частью артистов театра. Позже по указанию главы Кабмина министр культуры и туризма В.ВОВКУН разорвал контракт с С.ПРОСКУРНЕЙ и утвердил А.ДУДУ в должности руководителя Одесской оперы. В то же время часть коллектива театра просит Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО вернуть С.ПРОСКУРНЮ на должность гендиректора, художественного руководителя театра.