Януковича в Вашингтоне угощали салом

Премьер-министр Украины Виктор Янукович в Вашингтоне живет на 6 этаже отеля «Вилард Интерконтиненталь» в 500 метрах от Белого Дома, пишет газета «Сегодня». Он занимает президентский трехкомнатный люкс Thomas Jefferson Suite, с видом на монумент Независимости. Стоимость апартаментов – 2200 долларов в сутки.

У дверей круглосуточно дежурят боди-гарды. Как украинские, так и американские. Певые – сидя, вторые – навытяжку. Наши пробовали предлагать американцам стулья, но те отказались, сославшись на то, что устав запрещает. Тогда украинские охранники переключились на преодоление языкового барьера – янки за сутки выучили “Доброе утро”.

По Вашингтону кортеж Януковича передвигается в сопровождении двух полицейских машин с мигалками. Журналисты стали свидетелями того, как знаменитые вашинтонские пробки (в 5-7 вечера) оперативно “рассасываются” по обочинам, подгоняемые полицейскими средствами оповещения.

В украинском посольстве на приеме в честь премьера гостей потчевали варениками с картошкой, “аристократическим” вариантом отечественных бутербродов – с очень тонко нарезанным салом, селедочкой, огурчиками-помидорчиками, маринованным чесноком, черной и красной икрой. Были и традиционные для украинских застолий колбасы, нарезки, буженина, балыки...

Пили коньяк “Мартель”, украинскую водку и отечественные вина – красные и белые.

Несмотря на то, что часть украинской диаспоры призывала всех выходцев из Украины бойкотировать визит Януковича, ничего подобного не произошло. На приеме присутствовали представители украинских общин из разных регионов США, представители Греко-католической церкви. Была и вдова погибшего журналиста Георгия Гонгадзе – Мирослава.