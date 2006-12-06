Тарасюка не пустили на заседание Кабмина

Бориса ТАРАСЮКА, которого суд восстановил в должности министра иностранных дел, не пропустили на заседание Кабинета Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Б.Тарасюк хотел зайти в зал заседаний, но его на входе встретил министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ и сказал: «Вас нет в списках».

После этого А.Толстоухов вместе с Б.Тарасюком и в сопровождении одного охранника спустился вниз с 7-го этажа, где проходит заседание Кабмина.