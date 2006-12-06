Янукович пообещал Всемирному банку энергетику, транспорт и борьбу с коррупцией

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и президент Всемирного Банка Пол ВУЛФОВИЦ обсудили двустороннее сотрудничество на ближайшие 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам В.ЯНУКОВИЧ после встречи с президентом ВБ.

По его словам, «сейчас отрабатывается новое соглашение сотрудничества Украины с ВБ на ближайшие 5 лет».

При этом, подчеркнул премьер, это совпало с подготовкой программы стратегического развития Украины также на ближайшие 5 лет.

«Мы договорились, что мы сейчас гармонизируем эту работу с ВБ и обеспечим формирование тех приоритетов, направлений деятельности правительства, которые будут совпадать с приоритетами ВБ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, это может быть финансирование разных программ, например, энергетических, транспортных, улучшение системы государственного управления, борьбы с коррупцией, и тому подобное.

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что эта работа начнется в ближайшее время и будет очень быстро завершена.

После встречи с президентом ВБ украинский премьер вылетает с Вашингтона в Нью-Йорк, где продолжит свой визит в США.