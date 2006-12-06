В Вашингтоне Янукович сказал, что финиш уже близко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и торговый представитель США Сьюзен ШВОБ сегодня в Вашингтоне обсудили вопрос вступления Украины во Всемирную Торговую Организацию.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина вышла на финишную прямую в этом процессе.

«У нас, как никогда, есть все возможности и полномочия завершить этот процесс. Украина уже 13 лет ведет переговоры о вступлении в ВТО, и надеюсь, что 14-й станет последним”, - цитирует пресс-служба В.ЯНУКОВИЧА.

В свою очередь С.ШВОБ отметила, что график вступления Украины в ВТО находится в руках украинской стороны.

Во время встречи стороны обсудили вопрос согласования украинского законодательства с нормами ВТО.

Среди прочего В.ЯНУКОВИЧ отметил позитивную динамику роста товарооборота между Украиной и США.