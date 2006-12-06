Тарасюк сильно удивил Януковича

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намеревается обсудить ситуацию, сложившуюся с отставкой министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА, с Президентом Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ после своего возвращения в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН,, об этом премьер заявил сегодня в Вашингтоне, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, «в результате этих консультаций должно быть найдено общее и согласованное решение».

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что он удивлен решением Б.ТАРАСЮКА оспаривать свою отставку. «Я считаю, что в таких условиях руководитель такого министерства должен понимать политическую ответственность перед государством», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ назвал Б.ТАРАСЮКА «безответственным» за то, что он оспаривает в суде решения Верховной Рады о его отставке из должности министра.

Общаясь с журналистами в Вашингтоне, премьер подчеркнул, что «безответственно» искать возможность оспаривать подобные решения парламента.