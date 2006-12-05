Янукович называет Тарасюка безответственным

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет Бориса ТАРАСЮКА «безответственным» за то, что он оспаривает в суде решение Верховной Рады об его отставке с поста министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Вашингтоне.

«Это еще раз подтверждает, что этот человек безответственный», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «безответственно» искать возможность оспаривать подобные решения парламента.

В то же время, вчера в Центре стратегических международных исследований В.ЯНУКОВИЧ назвал Б.ТАРАСЮКА «профессионалом». «Он (Б.ТАРАСЮК – УНИАН) специалист высшего класса и к нему как к министру больших вопросов не было. Был единственный вопрос – политический: что нужно быть или в правительстве в коалиции, или – в оппозиции», - в частности сказал В.ЯНУКОВИЧ вчера, отвечая на вопрос одного из американских участников мероприятия относительно отставки Б.ТАРАСЮКА.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд Киева принял решение приостановить действие постановления Верховной Рады об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Аргументируя свое представление в Шевченковский суд, Б.ТАРАСЮК отметил, что были нарушены процедура порядка освобождения министров, которые назначаются по представлению Президента и регламент ВР при рассмотрении данного проекта постановления.