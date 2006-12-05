Жебривский: Бюджетный комитет проигнорировал замечания Президента

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2007 год без учета замечаний Президента Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета, член фракции “Наша Украина” Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

По его словам, руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александр ШЛАПАК на заседании бюджетного Комитета проинформировал депутатов о замечаниях Главы государства, но они Комитетом рассмотрены не были.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Верховную Раду с письмом, в котором просит доработать проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», учтя ряд его предложений.

Как отмечает глава государства, при доработке отмеченного проекта закона некоторые принципиальные, чрезвычайно важные для широких слоев населения позиции правительством не учтены.

В частности, речь идет о прогнозируемом в 2007 году резком уменьшении темпов роста реальных доходов населения по сравнению с 2005 и 2006 годами; должном финансировании Вооруженных сил Украины; недопущении «ручного» управления в процессе выполнения бюджета, а также предотвращении избежания уплаты налога на добавленную стоимость при импорте товаров в Украину.

По словам В.ЮЩЕНКО, учет его предложений по этим вопросам даст возможность решить «ряд важных для украинского общества проблем, приведет к росту благосостояния граждан, повышению прозрачности государственного управления и доверию к государственной власти».