Блок Тимошенко ввел правило ”желтой карточки”

Блок Юлии Тимошенко разработал новые положения для членов фракций в областных, городских и районных советах: если депутат дважды проголосовал вразрез с фракцией, последняя имеет право лишить его партийно-депутатского членства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кировограде сообщил народный депутат от БЮТ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, соответствующее решение было согласовано фракцией БЮТ в парламенте после обсуждения поведения депутатов, которые голосовали за отставку министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

„Для нас главное - не количественный состав, а монолитность нашей команды. Пусть мы рискуем потерять некоторых партийных членов, но работа должна быть дисциплинированной и коллегиальной, решения фракции должны четко выполняться”, - подчеркнул В.КАЛЬЧЕНКО.

В то же время, по его мнению, инициативу с самовыдвижением на выборах Кировоградского городского председателя некоторых членов БЮТ нельзя квалифицировать как нарушение внутренней фракционной дисциплины.