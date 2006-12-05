Черновецкий: Омельченко косит под дурачка

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ назвал «враньем» и «провокацией» все, что говорит экс-мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО в его адрес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал cегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, как он оценивает заявление А.ОМЕЛЬЧЕНКО о том, что распоряжение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении с 1 декабря коммунальных тарифов является незаконным, и его призыв к киевлянам не платить за них.

“То, что делает сегодня ОМЕЛЬЧЕНКО… это чистое вранье. Киевляне скоро убедятся в том, что все, что он приводит к себе в заслугу, будет осуществляться… ну, как минимум в 2 раза быстрее, это раз. Во-вторых, он открыто врет и делает это провокационно. Все, что он говорит, выстроено в провокационном порядке. Каждое слово не просто злоба, как это было раньше, а сегодня он настроен на провокации. Это чистая провокация», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также посоветовал А.ОМЕЛЬЧЕНКО, поскольку он «очень богатый человек», «хотя так, сам по себе, косит под дурачка», подумать над тем, стоит ли не платить. По его словам, «единственный человек, к которому могут быть применены меры, если он не будет платить за коммунальные услуги – это он (А.ОМЕЛЬЧЕНКО)». «Придется платить и ему», - убежденно добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Что касается того, что в последнее время А.ОМЕЛЬЧЕНКО часто появляется на телеканалах и с интервью в СМИ, мэр сказал, что «все эти передачи дорого стоят, и все каналы сегодня работают, куда он может проникнуть исключительно за его наличные деньги. Я в этом уверен».