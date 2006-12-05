Суд приостановил действие постановления ВР об отставке Тарасюка

Шевченковский районный суд Киева принял решение приостановить действие постановления Верховной Рады об освобождении Бориса ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге лично Б.ТАРАСЮК.

По его словам, вчера, 4 декабря, после того, как он получил официальное постановление ВР о своем освобождении, он подал исковое заявление в Шевченковский районный суд Киева, в котором утверждал, что постановление является незаконным и подлежит отмене. Он также подал ходатайство о приостановке действия этого постановления.

«Сегодня Шевченковский районный суд принял ходатайство Б.ТАРАСЮКА удовлетворить и приостановить действие постановления ВР об освобождении Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел», - сказал он.

Он отметил, что постановление суда является обязательным для выполнения.

Аргументируя свое представление в Шевченковский суд, Б.ТАРАСЮК отметил, что “субъектом законодательной инициативы был ненадлежащий субъект”, и это противоречит Конституции и законодательству Украины.

«Статья 19 Конституции призывает всех должностных лиц придерживаться Конституции и законов Украины. В данном случае я утверждаю, что закон Украины был нарушен, был ненадлежащий субъект представления проекта постановления», - сказал он. Б.ТАРАСЮК также отметил, что была нарушена процедура порядка освобождения министров, которые назначаются по представлению Президента.

Кроме этого, Б.ТАРАСЮК считает, что был нарушен регламент ВР при рассмотрении данного проекта постановления.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что обратился в суд для того, чтобы «не дать вмешаться в полномочия Президента».

Относительно того, не будет ли ему психологически тяжело работать в правительстве, Б.ТАРАСЮК сказал: «У меня нормальные нервы».

В свою очередь пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА отметила, что в связи с тем, что Шевченковский райсуд приостановил действие постановления ВР об освобождении Б.ТАРАСЮКА, Президент принял решение о том, что Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять свои обязанности. «Это значит, что указ Президента подтверждает правовой статус министра иностранных дел Б.ТАРАСЮКА».

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247-ю голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать исполнять обязанности министра иностранных дел Украины.

Б.ТАРАСЮК назначен в правительство по квоте Президента.