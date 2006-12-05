Вместо 15 минут Ющенко беседовал с Черновецким целый час
Столичный мэр поведал о деталях
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утверждает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО позитивно оценивает его деятельность на посту мэра столицы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, в частности, сообщил, что сегодня встречался с В.ЮЩЕНКО, и во время это часовой встречи они обсуждали как вопросы города, так и “борьбы за власть”.
“Она (встреча – УНИАН) была проведена по моей инициативе. Запланирована она была на 15 минут, но продлилась час. И Президент Украины в присутствии моего заместителя Олеся ДОВГОГО и одного из своих помощников поддержал меня в моих начинаниях по заботе о киевлянах. Я получил позитивную оценку своим действиям. Я говорю об этом с полной ответственностью, ” – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Во время их разговора, по словам мэра, обсуждались вопросы строительства новых объектов в Киеве, в том числе “олимпийского стадиона, утверждения границ парковых зон”. “Были и фрагментарные вещи. Например, о том, что новогодняя елка будет поставлена раньше, чем это делалось в предыдущие годы, и простоит 45 дней. Президента очень интересует Киев”, - отметил мэр.
“Встреча прошла, как будто у нас есть полное взаимопонимание о том, что надо делать в Киеве и что делается. Очень доброжелательная и одновременно ответственная, поскольку мы говорили на одном языке”, - поделился Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Что же касается вопроса “борьбы за власть в Киевсовете”, то мэр высказал сожаление по поводу того, что отсутствует уголовная ответственность в Украине за клевету.
Среди оппозиционных депутатов, как отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, есть группа людей, которые понимают и вникают в ситуацию в столице, “а остальное – это конкретная политика в борьбе за власть… без всякого расчета на то, что будет завтра. Это конкретно идет речь о политике БРОДСКОГО и ТИМОШЕНКО, куда они подключили еще ОМЕЛЬЧЕНКО, чтоб рассказывать “небылицы”.
“Ужас ситуации в стране для честных политиков состоит в том, что сегодня нет статьи уголовной за клевету. Она ликвидирована. Сегодня я говорил об этом Президенту нашей страны во время беседы. Это просто ужас. Я никогда в своей жизни с такими вещами не встречался”, - сказал мэр Киева.
В завершение Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ еще раз подчеркнул, что “Президент одобрил мои поступки как мэра города Киева. Президент подтвердил еще раз, что он как считал меня 15 лет назад порядочным человеком, так и считает. Ничего в этом смысле не изменилось”.