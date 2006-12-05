Верховная Рада не тронет завтра Гриценко

Верховная Рада завтра на пленарном заседании не будет рассматривать вопрос об отставке Анатолия ГРИЦЕНКО с должности министра обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал один из лидеров фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ, комментируя зарегистрированный проект постановления об отставке А.ГРИЦЕНКО (одним из инициаторов проекта постановления является народный депутат от фракции Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ).

Е.КУШНАРЕВ отметил, что народные депутаты не имеют права выступать с подобными инициативами. По его словам, представление на отставку А.ГРИЦЕНКО должен вносить в парламент исключительно премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, «а такого представления нет».

Он отметил, что в связи с этим, «насколько известно, этот вопрос не будет рассматриваться».

Как известно, должность министра обороны является квотой Президента Украины.