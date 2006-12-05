Ющенко приказал Тарасюку быть министром дальше
16:24, 05 декабря 2006Политика
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Указ датирован 5 декабря
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил министру иностранных дел Украины Борису ТАРАСЮКУ продолжать исполнять свои должностные обязанности.
Соответствующий указ главы государства от 5 декабря размещен на официальном сайте Президента.
Как сказано в указе, такое решение принято в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины.
Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247-ю голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.
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