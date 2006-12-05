Ющенко приказал Тарасюку быть министром дальше

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил министру иностранных дел Украины Борису ТАРАСЮКУ продолжать исполнять свои должностные обязанности.

Соответствующий указ главы государства от 5 декабря размещен на официальном сайте Президента.

Как сказано в указе, такое решение принято в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада 247-ю голосами освободила Б.ТАРАСЮКА от должности министра иностранных дел.