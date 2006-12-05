На место Бессмертного уже есть 6 человек

Региональные организации партии “Народный Союз Наша Украина” определили шесть кандидатов на должность председателя Совета партии.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, ими стали Роман БЕССМЕРТНЫЙ, Петр ПОРОШЕНКО, Юрий ЕХАНУРОВ, Игорь ЮХНОВСКИЙ, Петр ОЛИЙНЫК и Павел ЖЕБРИВСКИЙ.

В то же время региональные организации Черниговской, Харьковской и Львовской областей просят Президента Виктора ЮЩЕНКО назвать свою кандидатуру на должность председателя Совета партии.

Севастопольская городская организация "Нашей Украины" рекомендует на должность председателя Совета партии Р.БЕССМЕРТНОГО. В то же время Луганская областная организация выдвинула Р.БЕССМЕРТНОГО и П.ПОРОШЕНКО на эту должность.

Житомирская “Наша Украина” приняла решение о том, чтобы предложить Совету партии рассмотреть кандидатуры П.ЖЕБРИВСКОГО и П.ПОРОШЕНКО на председателя Совета партии.

Івано-Франковская область видит на этом посту И.ЮХНОВСКОГО или Ю.ЕХАНУРОВА.

Львовская областная организация НСНУ во время рейтингового голосования определила кандидатом на должность председателя Совета партии своего областного лидера П.ОЛИЙНЫКА. В то же время Львовская региональная организация НСНУ направила Президенту открытое письмо с просьбой назвать того, кого он видит председателем Совета партии.

“Запорожская “Наша Украина” не будет проводить рейтинговое голосование по кандидатурам на должность председателя Совета партии, а судьбу председателя будут решать делегаты от области во время заседания Совета партии”, - сказал народный депутат, председатель Запорожской областной организации НСНУ Юрий АРТЕМЕНКО. Напомним, что Запорожье предложило Р.БЕССМЕРТНОГО, П.ПОРОШЕНКО и Ю.ЕХАНУРОВА как кандидатов на эту должность.

Винницкая областная организация еще до съезда определилась с кандидатурой П.ПОРОШЕНКО на должность председателя Совета. Эту кандидатуру поддерживает и Херсонская "Наша Украина".

В пресс-службе напомнили, что в интервью радио “Эра” народный депутат Ю.ЕХАНУРОВ сказал, что не собирается возглавлять Совет партии, а в состав Президиума обязательно должен войти Р.БЕССМЕРТНЫЙ, чтобы обеспечить преемственность в партии, а также председатель Уставного комитета Борис БЕСПАЛЫЙ. “Эти две человека должны быть своеобразным ядром Президиума”, - заверил Ю.ЕХАНУРОВ.