От заявления Медведева Ющенко только выиграет

Заявление Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА об антироссийской политике украинского руководства в нынешней политической ситуации “может сыграть на пользу” Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Севастополе Сергей ТИГИПКО, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем, по мнению С.ТИГИПКО, «ЮЩЕНКО уйдет, уже недолго осталось. Он понял, что стране не нужен, и потому сегодня манипулирует настроениями национал-патриотов, пытаясь их консолидировать». «Это не работает на объединение страны, но таким образом он готовится к следующим парламентским выборам», - считает политик.

С.ТИГИПКО также считает, что 5 лет президентского правления В.ЮЩЕНКО были для страны фактически утеряны. «Страна находится на эскалаторе, который движется вниз. Если ты хочешь расти, ты должен двигаться быстрее этого эскалатора. Но все эти 5 лет нас стремительно несло вниз», - сказал он. По мнению политика, у В.ЮЩЕНКО было достаточной возможностей, чтобы вывести страну на новый уровень развития, однако тот ими не воспользовался, и в результате растерял весь кредит доверия избирателей.

С.ТИГИПКО также подчеркнул важность уважительного отношения к истории, общим победам и трагедиям украинского и российского народов, при этом призвал украинскую власть не муссировать печальные страницы прошлого, а сконцентрироваться на перспективах будущего.

«К прошлому необходимо относиться с уважением, а смотреть нужно вперед. На коллекционировании черепков и разъединении общества будущего не построишь. История воздаст каждому по заслугам», - сказал С.ТИГИПКО.