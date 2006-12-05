Литвин: если КС приложит ухо к земле - возможны варианты

Бывший Председатель Верховной Рады, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН считает, что Конституционный Суд, в случае объективного рассмотрения вопроса, может отменить политреформу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня в ходе IX съезда Народной партии.

По словам В.ЛИТВИНА, «когда слышишь» из лагеря сторонников отмены конституционной реформы, которые уже подали представление в Конституционный Суд об отмене политреформы, а затем другие представители этого лагеря говорят, что этого не было, то, «видимо, нет уверенности, не расчистит ли отмена политреформы дорогу для других людей, которые получат чрезвычайно широкие полномочия».

Как сказал В.ЛИТВИН, «если КС будет работать в вакууме, читать исключительно Конституцию и собственные решения, то он вынужден будет отменить то решение, которое принималось», а если он будет «прикладывать ухо к земле» и слушать, о чем «размышляют политики» и оценивать политические последствия правового решения, тогда возможны варианты.