Литвин собрался обогнать Регионы, БЮТ и Нашу Украину

Председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН заявляет, что партия должна быть равноудаленной от всех политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в выступлении на IX съезде Народной партии, который проходит в Киеве.

«На нынешнем этапе мы должны демонстрировать и придерживаться равноудаленности от всех политических сил на общеукраинском уровне», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, Народная партия может идти на тактические союзы для решения местных проблем в интересах людей.

Как считает В.ЛИТВИН, необходимо «начать активную подготовительную работу к участию в (избирательной) кампании, сделав соответствующие выводы как из предыдущей кампании (парламентских выборов-2006), так и из участия партии в выборах мэров городов».

Также, по его словам, необходимо повышать доверие к Народной партии, «не стесняться принадлежности к партии и определиться, кто с партией, а кто просто отсиживается в партии».

Также В.ЛИТВИН призвал к активизации работы лидеров партии. По его словам, необходимо на следующем этапе съезда отчитаться о работе в послевыборный период. «Это позволит партии стать ведущей политической силой в Украине», - убежден В.ЛИТВИН.

В начале съезда делегаты согласились с предложением В.ЛИТВИНА не закрывать сегодня IX съезд и провести его второй этап весной будущего года.