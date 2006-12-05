Затулин ждет извинений от СБУ

Депутат Государственной думы РФ Константин ЗАТУЛИН считает, что Служба безопасности Украины и политики, которые лоббировали решение о запрещении ему на въезд в Украину, должны принести свои извинения за такие действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

К.ЗАТУЛИН отметил, что решение о запрещении на въезд не носит никаких объективных обстоятельств. «Я, конечно, благодарен тем людям, которые нашли в себе мужество и ум для того, чтобы не делать из этого проблему, но, по большому счету, извиниться нужно тем людям, которые принимали такие решения. Извиниться нужно СБУ и тем политикам, которые лоббировали такое решение», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Он также выразил надежду, что уже в ближайшее время проблема, связанная с запрещением ему на въезд в Украину, будет решена. «Надеюсь, что украинский суд объективно разберется в этой ситуации», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 3 июня с.г. СБУ приняла решение запретить въезд в Украину К.ЗАТУЛИНУ, который принимал участие в акциях протеста против проведения учений под эгидой НАТО в Феодосии. СБУ мотивировала это решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, направленными на разрушение целостности государства Украина.

4 декабря СБУ разрешила К.ЗАТУЛИНУ временный одноразовый въезд на территорию Украины для участия в 7-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания Российской Федерации, которое состоится в Киеве 4-6 декабря.

Пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что разрешение предоставлено ввиду того, что визит К.ЗАТУЛИНА в Украину носит официальный характер, и он прибыл в составе официальной делегации. При этом постановление СБУ о запрещении К.ЗАТУЛИНУ въезжать в Украину и решение Апелляционного суда города Киева, который его подтвердил, в дальнейшем остается в силе.