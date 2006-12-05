Литвин разрабатывает новую стратегию

В Киеве открылся IX съезд Народной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с повесткой дня съезда, с докладом «О политическом моменте и задачах Народной партии» выступит председатель партии, экс-председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

После этого делегаты съезда заслушают информацию ревизионной комиссии, а также рассмотрят новую редакцию программы и устава Народной партии.