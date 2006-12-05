Литвин разрабатывает новую стратегию
12:44, 05 декабря 2006Политика
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В Киеве открылся IX съезд Народной партии
В Киеве открылся IX съезд Народной партии.
Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с повесткой дня съезда, с докладом «О политическом моменте и задачах Народной партии» выступит председатель партии, экс-председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
После этого делегаты съезда заслушают информацию ревизионной комиссии, а также рассмотрят новую редакцию программы и устава Народной партии.
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