Литвин разрабатывает новую стратегию

12:44, 05 декабря 2006
Политика
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В Киеве открылся IX съезд Народной партии

В Киеве открылся IX съезд Народной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с повесткой дня съезда, с докладом «О политическом моменте и задачах Народной партии» выступит председатель партии, экс-председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

После этого делегаты съезда заслушают информацию ревизионной комиссии, а также рассмотрят новую редакцию программы и устава Народной партии.

 

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