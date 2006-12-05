Мороз не хочет развода Украины и России

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ выступает за продление срока действия Договора о сотрудничестве между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время седьмого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между ВРУ и Федерального собрания Российской Федерации.

В связи с этим, считает А.МОРОЗ, Межпарламентская комиссия должна наработать свои предложения относительно продолжения действия договора.

«Надо было бы работать таким образом, чтобы не подводить черту действия 10-летнего договора, а продолжать действуя настоящего договора», - сказал он.

При этом председатель ВР подчеркнул, что необходимо определить, что Украина и Россия уже выполнили в рамках настоящего договора и что в дальнейшем необходимо дополнительно сделать.

«Следует дополнительно определиться, что необходимо предусмотреть в договоре, на какие моменты необходимо обратить внимание», - сказал А.МОРОЗ.

Он также отметил, что в этом направлении робота Межпарламентской комиссии «будет очень полезной».

Кроме того, А.МОРОЗ выразил убеждение, что Украина и Россия «налаживают нормальные добрые отношения, развивают их надолго, навсегда, поскольку нам вместе решать проблемы, стоящие перед нашими странами».

В то же время А.МОРОЗ отметил, что в последнее время сотрудничество между двумя странами стало «более конкретным и отвечает интересам двух государств».

Как сообщал УНИАН, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. 14 января 1998 года Верховная Рада Украины ратифицировала настоящий Договор. Государственная Дума Федерального собрания РФ ратифицировала его 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами 1 апреля 1999 года. Договор заключен на десять лет.