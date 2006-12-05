Откроется Всеукраинский молодежный Саммит ООН

14-00 - Состоится официальная церемония открытия Всеукраинского молодежного Саммита ООН 2006: «Развитие волонтерского и социального партнерства в Украине», в которой примут участие: постоянный координатор системы ООН в Украине Френсис М.О’Доннелл, и.о. министра по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий Павленко, народный депутат Украины, председатель Комитета по вопросам науки и образования Екатерина Самойлик, Посол доброй воли Программы развития ООН для молодежи Святослав Вакарчук (“Украинский дом”,ул. Крещатик, 2). Нужна аккредитация. Телефон: 8 (050) 800-01-67; е-mail: press@ids.org.ua.