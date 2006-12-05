В Брюсселе Янукович не соврал

В Вашингтоне премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтвердил позицию украинского правительства по поводу НАТО, озвученную им в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера после встречи с государственным секретарем США Кондолизой РАЙС, отвечая на вопрос УНИАН.

“Я подтвердил ту позицию, которая была и которая остается, которую мы озвучили в Брюсселе”, - в частности, сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом премьер подчеркнул, что позиция Украины по поводу интеграции в НАТО “такая, какая она есть”. “Поэтому мы сказали правду в Брюсселе и подтвердили в Вашингтоне”, - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, не может быть две или три правды. “Она должна быть одна – и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Москве, и, безусловно, в Киеве”, - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, выступая 14 сентября на заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе, В.ЯНУКОВИЧ отделил вопрос о членстве в НАТО от “нормального взаимовыгодного сотрудничества” с Альянсом. Как отметил премьер, “мы достигли главного – отделили вопрос о членстве в НАТО от нормального взаимовыгодного сотрудничества с Альянсом. Это ключевой ориентир для последующей работы правительства в направлении отношений с Альянсом. Отныне вопрос о вхождении Украины в НАТО будет решаться на общенациональном референдуме. Время покажет, когда возникнет необходимость его проведения”.

В то же время, после заседания В.ЯНУКОВИЧ заявил о неготовности Украины начинать выполнение Плана действий для получения членства в НАТО. «Мы объяснили, что из-за политической ситуации в Украине мы должны взять паузу. Придет время, когда будет принято окончательное решение», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

19 сентября Верховная Рада Украины 242 голосами приняла постановление, которым поддержала позицию В.ЯНУКОВИЧА, высказанную им 14 сентября в Брюсселе относительно взаимовыгодного сотрудничества «Украина-НАТО».