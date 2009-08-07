Тимошенко не подходит протеже Ульянченко

15:59, 07 августа 2009
Политика
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Премьер ждет решения Президента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не поддерживает кандидатуру первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации Виктора ВАКАРАША на должность губернатора Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Боярке (Киевская обл) в ответ на обращение глав райсоветов и мэров городов области предложить кандидатуру В.ВАКАРАША от правительства на должность губернатора.

«Мы не разделяем это категорически и не поддерживаем. У нас сегодня подана (на рассмотрение Президенту - УНИАН) кандидатура господина КОЗЫРЕВА (Павел КОЗЫРЕВ – мэр города Украинка - УНИАН), который молодой, талантливый, высокообразованный, честный руководитель. И мы сейчас ждем от Президента решение», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что В.ВАКАРАШ может остаться на занимаемой сейчас должности.

«Возможно, если это хороший специалист, будет заместителем... Я поняла, это кандидатура Веры Ивановны УЛЬЯНЧЕНКО (глава Секретариата Президента – УНИАН). Он неплохо поработает заместителем, если качественно и честно будет высполнять свои обязанности», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 22 июля сообщила, что правительство предложило Президенту назначить на должность губернатора Киевской области мэра города Украинка (Киевская обл.) П.КОЗЫРЕВА, и высказала сожаление, что Виктор ЮЩЕНКО отклонил ранее предложенную на эту должность правительством кандидатуру Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО.

20 июня источник в правительстве сообщил УНИАН, что кандидатура В.ВАКАРАША как кандидата на должность губернатора Киевской области согласована между премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и главой Секретариата Президента Верой УЛЬЯНЧЕНКО.

По данным источника, Ю.ТИМОШЕНКО, в случае назначения В.ВАКАРАША губернатором, может рассчитывать на «определенное содействие ее интересам в Государственном агентстве Украины по инвестициям и инновациям» (председателем Госинвестиций на тот момент был муж В.УЛЬЯНЧЕНКО Виктор ИВЧЕНКО - УНИАН), а также на «определенные изменения в освещении деятельности правительства на телеканале «Интер» и на «учет интересов Ю.ТИМОШЕНКО в земельных вопросах в Киевской области».

Однако 5 августа правительство приняло отставку Виктора ИВЧЕНКО с должности главы Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям в соответствии с абзацем 2 части 2 ст. 31 Закона Украини “О государственной службе”: «принуждение государственного служащего к выполнению решения государственного органа или должностного лица, которое противоречит действующему законодательству, которое может причинить значительный материальный или моральный ущерб государству, предприятиям, учреждениям, организациям или объединениям граждан, гражданину».

 

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