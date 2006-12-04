Затулин наслаждается пребыванием на любимой Украине

Депутат Государственной думы России, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН считает разумным решением согласие украинских властей разрешить ему посещение Киева для участия в заседании российско-украинской межпарламентской комиссии. Об этом он сообщил РИА «Новости» по телефону из украинской столицы.

"Я благодарен тем людям на Украине, которые нашли в себе силы и мужество договориться и не создавать абсолютно ненужный скандал в российско-украинских отношениях", - сказал К.ЗАТУЛИН, не исключив, что вопрос о его поездке в Украину решался на уровне президента страны.

"По крайней мере, я сегодня в Киеве и наслаждаюсь пребыванием на любимой мной Украине, и меня это вполне устраивает", - сказал К.ЗАТУЛИН.

По словам К.ЗАТУЛИНА, постановление СБУ о запрете его въезда на Украину могло поставить под угрозу само проведение заседания межпарламентской комиссии, потому что российские депутаты могли отказаться в ней участвовать.

"Тем более, что еще свежа память о решении российских журналистов покинуть зал заседания на саммите СНГ в Минске, в знак протеста против решения белорусских властей не пустить некоторых представителей российских СМИ", - добавил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 3 июня с.г. СБУ приняла решение запретить въезд в Украину К.ЗАТУЛИНУ, который принимал участие в акциях протеста против проведения учений под эгидой НАТО в Феодосии. СБУ мотивировала это решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, направленными на разрушение целостности государства Украины.

Сегодня СБУ разрешила К.ЗАТУЛИНУ временный одноразовый въезд на территорию Украины для участия в седьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания Российской Федерации, которое состоится в Киеве 4-6 декабря.

Пресс-секретарь главы СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что разрешение дано с учетом того, что визит К.ЗАТУЛИНА в Украину носит официальный характер, и он прибыл в составе официальной делегации. При этом постановление СБУ о запрещении К.ЗАТУЛИНУ въезжать в Украину и решение Апелляционного суда города Киева, который его подтвердил, остается в силе.