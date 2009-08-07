Ющенко считает, что Тимошенко лучше было прибегнуть к терапии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в портовой Одессе можно образовать свободную экономическую зону, если хорошо обоснованный проект поступит в его Секретариат от деловых кругов города.

Как передает корреспондент УНИАН, такую позицию глава государство обнародовал вчера вечером, отвечая в прямом эфире ТРК «Глас» на вопрос председателя Ассоциации работодателей Одесской области Юрия ШЕНДЕРОВСКОГО.

«Если будет инициатива деловых кругов о формировании свободной экономической зоны в том или другом регионе, - отметил В.ЮЩЕНКО, - и за этим будут стоять проработанные проекты с соответствующим инструментарием, я даю слово, даже гарантию, что воспользуюсь законодательной инициативой и внесу в парламент законопроект об образовании СЭЗ в рамках национального законодательства».

Тем более, добавил Президент, «когда это касается Одессы, когда это касается морского порта, где предусматривается реализация морехозяйственных, инвестиционных и других услуг”. “Думаю, что это мог бы быть тот прорывный проект, в котором давно нуждается Одесская область», - сказал он.

Хотя, заметил В.ЮЩЕНКО, рассмотрение некоторых законопроектов, внесенных в парламент, неоправданно затягивается. Наглядным примером таких подходов к делу народных депутатов и парламентских комитетов является проект нового Налогового кодекса Украины, поданного еще в 2002 году. Сейчас в Верховной Раде уже скопилось семь законопроектов Налогового кодекса.

«Очевидно, за этим стоят не просто экономические или деловые проекты, но и политические интересы, - отметил В.ЮЩЕНКО. – А на запрос по поводу сроков рассмотрения председатель парламента Владимир ЛИТВИН ответил, что уже создана депутатская группа, которая ставит целью консолидировать несколько проектов и найти поддержку двух ведущих фракций».

В.ЮЩЕНКО напомнил, что «до мая 2005 года в Украине функционировали 24 СЭЗ и зон приоритетного развития. Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отменила все СЭЗ, мотивируя тем, что некоторые из них работали некорректно, в нарушение законодательства».

Между тем, заметил глава государства, «лучше было бы при этом воспользоваться не хирургическими методами, а прибегнуть к терапии. И с помощью определенных механизмов подкорректировать или приостановить их деятельность. А впоследствии вполне использовать привлекательность СЭЗ для привлечения в Украину зарубежных финансовых или технологических ресурсов».