Янукович в Вашингтоне заявил о европейском выборе Украины

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что ключевым внешнеполитическим приоритетом Украины является европейский выбор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая с докладом в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

В частности, отметив, что украинской власти еще нужно научиться «говорить одним голосом» на международном уровне, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Ведь именно в сфере внешней политики есть общее виденье – европейский выбор как ключевой внешнеполитический приоритет Украины».

Также, по словам В.ЯНУКОВИЧА, все понимают необходимость развития стратегического партнерства с США, а также особого партнерства с НАТО. В то же время, премьер сказал, что он еще не встречал политиков, которые бы не выступали за развитие дружественных отношений с Россией.

«Считаю, что у нас практически нет разногласий с Президентом Украины по стратегическим перспективам государств на следующие 20-25 лет. Все вопросы заключаются лишь в тактике», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил: «Я исходил и исхожу из того, что наши действия на международной арене должны базироваться на принципах прагматизма, реализма, взвешенности. Мы не должны обещать больше, чем реально можем сделать – и это мой личный принцип», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он подчеркнул, что Украина при этом не может игнорировать экономические, финансовые и энергетические факторы.

В конце концов, сказал В.ЯНУКОВИЧ, во время принятия внешнеполитических решений мы должны заботиться также о сохранении единства страны.