Зварич боится прогнозировать поведение Януковича в США

Постоянный представитель Президента Украины в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ отмечает, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ будет отвечать перед главой государства Виктором ЮЩЕНКО за выполнение директив делегации Украины на мероприятия в рамках рабочего визита премьер-министра в США.

Об этом идет речь в комментарии Р.ЗВАРИЧА, обнародованном пресс-службой “Нашей Украины”.

“Виктор ЯНУКОВИЧ поехал в Америку как премьер-министр Украины”, - отметил Р.ЗВАРИЧ.

“Он должен действовать исключительно в соответствии с директивами, которые были утверждены Президентом Украины в порядке п.3 ст. 106 Конституции Украины. В этой норме сказано, что Президент осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства”, - отметил Р.ЗВАРИЧ.

“Мне тяжело прогнозировать, как будет себя вести Виктор ЯНУКОВИЧ во время своего визита. В случае, если эти директивы будут нарушены, то он как глава правительства должен был бы ответить перед Президентом. Ведь в Конституции записано, что Кабмин ответственен перед Президентом Украины”, - подчеркнул он.

Сегодня начался рабочий визит премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА в США. Он продлится до 7 декабря.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября МИД Украины направил Посольству США ноту, в которой сообщил о перенесении визита В.ЯНУКОВИЧА, запланированного на 3-7 декабря. Основная причина заключалась в том, что директивы для украинской делегации не были разработаны в определенный указом Президента от 13 ноября срок. 29 ноября директивы были одобрены правительством, после чего первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что вопрос перенесения визита формально снят. В тот же день Президент утвердил директивы.