Как Янукович отоварился в “дьюти-фри”

По дороге в Нью-Йорк в ирландском аэропорту ”Шеннон” Виктор Янукович вышел к журналистам и рассказал о цели своего визита: “Показать американским партнерам, что в Украине в ближайшее время будет политическая стабильность”, пишет газета "Сегодня". Также он сказал, что у него великолепные отношения с Президентом Украины. “Только я не философ, а человек действия”, - объяснил он журналистам разницу между собой и Ющенко.

В магазине “дьюти-фри” аэропорта премьер приобрел две упаковки духов “Полуночный шарм” от Кристиан Диор (стоят около 100 долларов за 50 мл), как он сказал, для жены и невестки, а теще Виктор Янукович купил разноцветный шерстяной плед. С собой правительственная делегация везет 200 брошюр на английском языке, посвященных 100 дням правительства Януковича и 100 фотоальбомов на ту же самую тему.