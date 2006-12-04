Ехануров считает Януковича человеком, далеким от реалий

Народный депутат Украины, бывший премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ считает, что правительству не удастся достигнуть планируемых на 2007 год показателей роста ВВП и инфляции.

Такое мнение он выразил в опубликованном сегодня интервью журналу «Профиль».

«На следующий год обещают 6,5% роста экономики. Думаю, в условиях «палочной дисциплины» и административных методов добиться этого не удастся, хотя искренне хотелось, чтобы страна развивалась», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что сегодня правительство преимущественно использует административные методы управления экономикой, что не может не отразиться на результатах работы бизнеса.

«По-моему, экономический блок правительства не заметил того, что показал последний год - бизнес в свободной экономике работает значительно успешней. Каковы будут последствия нынешней политики правительства - мы увидим уже с Нового года. Думаю, бизнес отреагирует на новые правила игры», - сказал депутат.

Ю.ЕХАНУРОВ также назвал нереальным запланированную на следующий год инфляцию на уровне 7,5%, отметив, что это слишком оптимистический показатель.

«Эту цифру написали люди, которые далеки от реалий экономики», - подчеркнул бывший премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, правительство В.ЯНУКОВИЧА предлагает парламенту принять бюджет на 2007 год, разработанный на основе прогноза социально-экономического развития, подготовленного Минэкономики. Согласно этому прогнозу, рост ВВП предусмотрен на уровне 6,5%, инфляция – 7,5%.